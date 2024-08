Al termine della partita, ai microfoni di Sky, l'allenatore dell'Atalanta è molto più sereno, dopo il 4-0 sul campo del Lecce alla prima di questa nuova Serie A: "Questa sera abbiamo tirato fuori una prestazione molto bella sotto tutti gli aspetti, in una situazione apparentemente di difficoltà i ragazzi passano sopra a tutto , vanno in campo e giocano. Avevano voglia di giocare la prima di campionato e l'hanno fatto davvero bene". Su Retegui e Brescianini: "Complimenti a entrambi, l'inserimento è stato facile per merito loro e anche della squadra. L'impianto è indubbiamente solido, ho giocatori che giocano da anni nell'Atalanta. Brescianini è partito più centrale, poi ho visto che faceva fatica a smarcarsi ed entrava poco in gioco: è un ruolo difficile. Spostato a sinistra è cresciuto molto nella prestazione. E' un ragazzo di quelli giusti, che vanno bene all'Atalanta: abbiamo fatto un bell'acquisto...". Poi un commento sui "casi" di mercato : "Nessuno si aspettava di trovarsi in questa situazione, devo viaggiare a vista anche io : avevo fatto tanti pensieri dopo la finale di Europa League e invece siamo andati incontro a queste cose ma anche ai tanti infortuni. La definizione l'avremo solo il 31 agosto".

Retegui: "Tanto da imparare da Gasperini"

Raggiante per la doppietta anche Retegui: “Meglio di così era impossibile cominciare, grandissima partita in uno stadio molto caldo, è un buon inizio”. Impossibile non commentare poi quel famoso siparietto con Gasperini: “Nel mio personale possono fare di più”, dice lui, “devo continuare e imparare dal mister che mi chiede sempre tanto in allenamento e in partita. Il calcio di Gasperini non è complicato, ma semplice; ho allenato i movimenti che devo fare sia in campo che in video. Lui mi aiuterà a diventare un calciatore migliore e anche una persona migliore”.