Dove vedere Lecce-Atalanta

I numeri di Lecce e Atalanta

L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei sfide (2P) contro il Lecce in Serie A, inclusi i due successi senza subire gol nello scorso campionato; l’ultimo pareggio nel massimo torneo tra le due squadre risale invece al 12 febbraio 2012 (0-0 in casa della Dea). L’Atalanta ha collezionato tre successi nelle ultime quattro trasferte (1P) contro il Lecce in Serie A, dopo che aveva vinto soltanto due di tutte le prime 10 gare fuori casa (3N, 5P) contro i salentini nel massimo campionato. L’unico precedente tra Atalanta e Lecce andato in scena alla prima giornata di Serie A risale al 12 settembre 2004: pareggio per 2-2 sul campo della Dea (per i bergamaschi segnarono Giampaolo Pazzini e Demetrio Albertini, per i salentini Guillermo Giacomazzi e Valeri Bojinov). Nel 2023/24, il Lecce ha vinto alla 1ª giornata stagionale per la prima volta nella sua storia in Serie A, dopo aver registrato sei pareggi e 11 sconfitte nelle 17 precedenti. L’Atalanta ha vinto alla prima giornata in tutti gli ultimi sei campionati di Serie A (dal 2018/19): già record di successi consecutivi per la Dea alla prima giornata stagionale nel massimo torneo. Il Lecce ha perso le ultime due partite di campionato al Via del Mare senza segnare; soltanto una volta nella loro storia in Serie A, i salentini hanno registrato tre sconfitte casalinghe di fila senza andare a bersaglio: tra il maggio 1991 e il settembre 1993. L’Atalanta ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto partite di campionato; solo due volte nella sua storia in Serie A, la squadra bergamasca ha infilato una striscia più lunga di gare consecutive con almeno due reti all’attivo: nove nel periodo gennaio-luglio 2020 e 11 nel periodo maggio-ottobre 2019.