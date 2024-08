Lecce-Atalanta, gli highlights

Buona la prima per l'Atalanta di Gasperini che vince a Lecce 4-0. Al 35' la sblocca Brescianini, dopo 10' raddoppia Retegui: entrambi in gol all'esordio da titolari con la Dea ed entrambi autori di una doppietta. Gli highlights di Lecce-Atalanta sono su Sky Sport Insider in anteprima per gli abbonati