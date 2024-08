Come anticipato nelle scorse ore, il Milan perde Alvaro Morata per infortunio. Il club rossonero ha comunicato che l'attaccante spagnolo "si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro". L'ex Atletico aveva accusato un fastidio prima del match contro il Torino , ma ha comunque partecipato alla prima di campionato entrando nella ripresa e trovando il gol che ha avviato la rimonta della squadra di Fonseca. In quei minuti finali, però, è arrivagta la ricaduta. Morata verrà rivalutato la prossima settimana e proverà a rientrare dopo la sosta di settembre.

I candidati a sostituire Morata

Contro Parma e Lazio Fonseca sarà costretto a rinunciare al suo attaccante di riferimento: il candidato principale per sostituirlo è Luka Jovic, partito titolare anche contro il Torino. Un'alternativa potrebbe essere Noah Okafor, a segno nella prima di campionato. Intanto la squadra si è allenata a Milanello: Francesco Camarda, un'altra opzione per l'attacco rossonero, è sceso ancora in campo con il Milan Futuro. E' possibile che venga aggregato in prima squadra tra giovedì 22 e venerdì 23 agosto. L'intenzione è comunque quella di non bruciare le tappe con il talento classe 2008.