Lautaro affaticato: verso forfait per Inter-Lecce

Probabile forfait per Lautaro Martinez all’esordio in casa dei campioni d’Italia. L’argentino non si è allenato nella sessione di oggi, venerdì 23 agosto, a causa di un affaticamento muscolare agli adduttori. Uno stop che non preoccuperebbe particolarmente lo staff ma che difficilmente renderà disponibile il capitano dell’Inter per il match contro il Lecce. Il capocannoniere della scorsa stagione verrà rivalutato domani, giorno della partita in programma alle 20.45 su Sky Sport, per capire se potrà essere convocato o se sarà tenuto a riposo: non si correrà alcun rischio. Salgono dunque le quotazioni di Taremi per affiancare Thuram. Per l’iraniano sarebbe l’esordio dal 1’ in maglia nerazzurra.

leggi anche Serie A, gli indisponibili per la 2^ giornata