Disavventura per Luca Pellegrini. Il terzino della Lazio nella mattinata di venerdì 23 agosto è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Cassia Veientana mentre si recava a Formello per l'allenamento. Per cause ancora da chiarire, la Smart su cui viaggiava il calciatore si è ribaltata non lontano dal centro sportivo biancoceleste. Pellegrini non ha subito conseguenze di rilievo e si sta sottoponendo agli esami diagnostici del caso.