Prima sconfitta in campionato per la Lazio di Marco Baroni. Al Bluenergy Stadium finisce 2-1 per l'Udinese. "La partita è stata condizionata dai due gol subiti per colpa nostra - ha spiegato l'allenatore della Lazio -: anche se l'assistente sulla prima rete ha alzato la bandierina, non dovevamo fermarci perché c'era solo Lucca in area con 4 difensori. Nel raddoppio, ci siamo fatti portare via la sfera due volte da Thauvin a centrocampo".