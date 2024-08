Prima vittoria in stagione per l'Inter di Simone Inzaghi: ai campioni d'Italia basta un gol per tempo per regolare il Lecce di Gotti. A segno Darmian nei primi 45' e Calhanoglu su rigore nella ripresa, entrambi da 7,5. Buon esordio dal 1' anche per Taremi, promosso anche senza gol. Di seguito le pagelle del match di San Siro a cura di Maurizio Compagnoni

INTER-LECCE 2-0: GOL E HIGHLIGHTS