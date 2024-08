Avete pensato di rendere qualche giocatore indisponibile perché in uscita? Cosa succede con Karsdorp?

La società non mi ha mai chiesto di mettere in disparte nessuno. Non lo faremo domenica. Noi tiriamo fuori quelli che già sappiamo che partiranno salvo poi ripensamenti. Per il resto non ho mai ricevuto indicazioni. Chi è rientrato dal prestito meritava di essere allenato. Se lo meritavano sul campo e come atteggiamento. Anche perché a volte puoi essere colpito da un giocatore che non hai mai allenato. Per quanto riguarda Rick è stata una scelta mia, non credo che questa cosa cambierà. Per lo meno per me non cambierà, poi ci sono dei discorsi societari che devo ascoltare perché siamo un tutt'uno. Loro hanno assecondato la mia richiesta di non averlo a disposizione, Rick è un mio ex compagno di squadra e un amico, ma per mille ragione non era giusto che continuasse con noi e che avesse spazio qui. Spero che lo trovi altrove perché è un buon giocatore e se lo merita. Se la società dovesse dirmi che d'ora in poi farà parte della rosa lo allenerò perché non ha fatto niente di osceno o di clamorosamente grave. Piccolo fattori tattici, tecnici e comportamentali mi hanno portato a prendere questa decisione. Me ne prendo la responsabilità.