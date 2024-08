Gasperini: "Troppi errori. Mercato? Vediamo..."

E' un Giampiero Gasperini comunque sereno quello che si presenta ai microfoni per commentare la sconfitta della sua Atalanta contro il Torino. Una partita bella nella quale i bergamaschi avrebbero forse meritato di più almeno a guardare i numeri: "Anche oggi la squadra è stata bene in campo, il risultato è stato determinato da episodi. La squadra è questa da tempo, rispetto a giugno e a Dublino ci sono 13 giocatori in meno: sono tantissimi, su 21 di movimento. Ma tra Real e le due gare di oggi abbiamo fatto bene, mi dispiace per i pali, per il rigore, per il gol preso su uno-due facile. Il Toro è una buona squadra, la prestazione mi soddisfa come quelle precedenti". Rosa in via di completamento con gli arrivi di Rui Patricio e Cuadrado ma il giudizio sul mercato arriverà solo alla fine: "Volete sapere cosa penso del mercato. Finisce venerdì e vi dirò quello che penso"

vedi anche Torino-Atalanta 2-1: decisivo Milinkovic alla fine