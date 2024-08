Kvara: "Conte è una garanzia per crescere ancora"

L'attaccante georgiano ha trascinato la sua squadra al successo contro il Bologna con un assist e un gol: "Avevo gran voglia di scendere in campo e dare il mio contributo per questa vittoria. Avere Conte è una garanzia per il mio processo di crescita. Speriamo di toglierci grandi soddisfazioni"

E' stato il match winner dell'incontro con il Bologna con un assist, un gol e un palo colpito. Kvicha Kvaratskhelia è ormai pronto a prendersi il Napoli sulle spalle per riportarlo in alto: "Sono un calciatore che ha sempre voglia di imparare cose nuove, di apprendere nozioni utili per proseguire il mio percorso di crescita. E avere Conte in panchina è sicuramente una garanzia. Speriamo di toglierci delle grandi soddisfazioni per tutto l'arco del campionato".