Vanoli: "Gruppo fantastico ma dobbiamo migliorare"

Paolo Vanoli centra contro l'Atalanta la sua prima vittoria da allenatore in serie A dopo averla sfiorata a San Siro contro il Milan. Una prestazione da incorniciare nonostante un pre partita non facile con migliaia di tifosi granata che hanno contestato la proprietà dopo la cessione di Bellanova. La squadra però si è isolata è ha trovato una vittoria in rimonta che Vanoli sottolinea a fine partita: "Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno messo qualcosa di importante confermando la prestazione di Milano. Siamo ad agosto e a San Siro siamo calati, ora abbiamo messo più benzina e abbiamo messo un altro tassello alle nostre idee di calcio". Nessun commento sui cori dei tifosi contro Cairo: "Ne ho parlato già, ora non voglio ripetermi. Parlo solo di calcio". Un elogio poi per alcuni dei suoi: "Adams lo abbiamo preso perché è un giocatore importante così come tutti gli altri attaccanti. Sanabria ha fatto bene a Milano, mi piace giocare con due punte. Faccio i complimenti a Tameze. L'ho scelto perché volevo un braccetto centrocampista per entrare dentro al campo. Ha risposto bene. Zapata è il nostro leader ma ho cinque attaccanti importanti" Infine una battuta su Milinkovic Savic: L’ho sempre detto, per me Vanja ha grandi potenzialità. Può e deve crescere tanto”

