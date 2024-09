Totò Schillaci, l'ultimo bollettino medico: "Condizioni migliorate"

Totò Schillaci lotta e non ha alcuna intenzione di mollare. Un po' come quando era in campo, alla ricerca di un pallone vagante da calciare alle spalle del portiere avversario. L'eroe di Italia '90 è ricoverato da sabato scorso all'ospedale Civico di Palermo, per via di un peggioramento delle sue condizioni. Adesso il suo stato di salute però è "in miglioramento", come comunicato dalla direzione sanitaria del complesso ospedaliero del capoluogo siciliano. "Stanotte - si legge nella nota - si è registrata un’aritmia atriale, ben tollerata dal paziente, per cui è stato iniziato un trattamento farmacologico che ha determinato la stabilizzazione della frequenza cardiaca. Le terapie farmacologiche sono valse a ottenere un miglioramento del compenso respiratorio con riduzione del supporto di ossigeno". Schillaci quindi sta provando a reagire, dopo essere stato colpito da una polmonite che aveva complicato il suo già delicato quadro clinico oncologico: Totò infatti ha subito due interventi per un tumore al colon, un male che pensava di aver superato e che invece adesso è tornato. Nonostante ciò, il 59enne "è vigile, cosciente, con un netto miglioramento dello stato ansioso, per cui riposa tranquillo".