Dopo un precampionato convincente, il Milan ha perso certezze e riferimenti. È nelle difficoltà che la squadra rossonera degli ultimi anni è riuscita a reagire, superandole. I giocatori di Fonseca dovranno scendere in campo all'Olimpico contro la Lazio per cercare di cancellare questo inizio stagione poco convincente: Fofana potrebbe fare il suo esordio da titolare a Roma

Serve ritrovare equilibrio in casa Milan. In campo e fuori dal campo. L’inizio è stato complicato: e la sfida in trasferta contro la Lazio (prima della sosta), l’indisponibilità di Morata e di Thiaw (starà fermo qualche giorno a causa di una piccola distorsione alla caviglia sinistra) e le non brillanti condizioni di alcuni uomini chiave, non aiutano. Ma è in casi molto simili che il Milan - questo Milan- negli ultimi anni si è compattato, ha reagito ed ha superato gli ostacoli.