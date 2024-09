Motta: "Obiettivo in testa, ma è presto per dirlo"

L'allenatore della Juventus, Thiago Motta , commenta il pareggio contro la Roma al termine di una gara ostica e in cui i bianconeri non hanno brillato come nelle due gare precedenti: " È stata una partita equilibrata nella quale nel primo tempo loro a tratti sono stati migliori, ci abbassavamo sulla loro destra, nel secondo tempo è andata meglio, avevamo di più la palla e il risultato secondo me è giusto - dice - Oggi a me è piaciuta tutta la squadra, sicuramente sulla precisione possiamo migliorare, non solo Dusan. È la terza giornata, abbiamo affrontato una squadra difficile, con un grande allenatore e bravi giocatori".

"Obiettivi? Ancora troppo presto per parlarne"

Una Juve meno arrembante anche per merito della Roma: "Penso che sia stato merito della Roma nel limitarci, nel primo tempo ci siamo abbassati troppo ed era difficile uscire, ci sono tante cose che possiamo migliorare per alzare il livello e giocare partite di livello - spiega ancora - I cambi? Abbiamo tanti giocatori di qualità, solo che oggi abbiamo giocato a tratti con qualità, nel secondo tempo c'è stato un po' di calo fisico di alcuni. Abbiamo tanti gocatori forti e vedremo di gara in gara chi meriterà di giocare dall'inizio". Motta non si sbilancia assolutamente sugli obiettivi stagionali: "Gli obiettivi? Giocare contro l'Empoli al massimo e contro tutte al massimo. Il percorso è bellissimo e gli obiettivi li ho in testa ma li vedremo quando arriveremo nei mesi decisivi, adesso è ancora troppo presto. Abbiamo un gruppo definito e solido e andremo in campo per essere sempre competitivi".