Le partite di Serie A di oggi

La 3^ giornata di Serie A, in vista della pausa per le nazionali, si chiude domenica 1^ settembre con, alle 18.30 Fiorentina-Monza e Genoa-Verona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marina Presello e Riccardo Re. La sera, alle 20.45, è la volta di Juventus-Roma, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Paolo Assogna, Francesco Cosatti e Angelo Mangiante. Sempre alle 20.45 anche Udinese-Como.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar