Dove vedere Udinese-Como

I numeri di Udinese e Como

Udinese e Como tornano a sfidarsi in un match di Serie A a distanza di oltre 20 anni dall'ultimo andato in scena il 19 aprile 2003: successo dei friulani per 3-2, proprio in casa, con Luciano Spalletti in panchina (a segno Marek Jankulolovski, Giampiero Pinzi e Vincenzo Iaquinta per i bianconeri; Fabio Pecchia e Vedin Music per i lariani). L'Udinese ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro il Como; soltanto una volta i friulani hanno collezionato tre successi consecutivi nel torneo contro i lariani: tra marzo 1981 e aprile 1982, sotto la gestione di Enzo Ferrari. Il Como non ha mai espugnato il campo dell'Udinese in nessuno di tutti i nove confronti giocati in Serie A - tre pareggi e sei sconfitte nel parziale - soltanto contro il Napoli, i lariani hanno disputato più trasferte (11) senza mai vincere, che contro l'Udinese (nove appunto). Dopo tre sconfitte di fila, l'Udinese non ha perso nessuna delle ultime sette partite di campionato (3V, 4N); i friulani non registrano una serie più lunga di gare consecutive senza sconfitte in Serie A dal periodo agosto-ottobre 2022 (nove in quel caso), mentre non vincono due match di fila nel torneo da marzo 2023 (contro Empoli e Milan). L'Udinese ha perso soltanto una delle ultime nove partite casalinghe (3V, 5N) giocate contro squadre neopromosse in Serie A (quella per 0-1, contro la Salernitana, nell'aprile 2022); tuttavia, i bianconeri hanno pareggiato cinque delle ultime sei gare interne contro queste avversarie (1V), comprese tutte le ultime tre nella competizione.