Motta con una "Juve vera" anche durante la sosta

Il primo pareggio della stagione è alle spalle e Thiago Motta pensa già a cosa sarà. Nessun giorno di riposo, ma subito in campo alla Continassa. Perchè inizia la fase della stagione con le partite che raddoppiano ogni settimana. Empoli, PSV in Champions League e Napoli, la prima serie. Certo tutto questo dopo la pausa per le nazionali, ma mai come questa volta lo stop del campionato sarà utile all’allenatore della Juventus. Aiutato anche dai vari Ct, che hanno lasciato a Torino molti dei nuovi giocatori.

I giocatori presenti alla Continassa

Alla Continassa rimangono in tanti, rispetto alle vecchie abitudini. Resteranno i nuovi: Koopminers, Conceicao, Kalulu, e Douglas Luiz che entrando dalla panchina contro la Roma ha inziato a mostrare le sue qualità. A Torino fermi per recuperare dagli infortuni anche Thuram e Weah, che proveranno a esserci per la ripresa. Presenti poi anche altri dei titolari di queste prime partite come Bremer (non chiamato dal Brasile) e Vlahovic (richiesta del giocatore), oltre agli italiani Locatelli e Di Gregorio. Insomma Motta potrà avere una Juve vera con cui lavorare, ed è per questo che alla ripresa ad Empoli, è facile immaginare una squadra molto diversa diversa da quella che ha pareggiato con la Roma. Sia nei titolari sia nei giocatori a disposizione, tutti fondamentali.