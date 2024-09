Milan, sosta utile per stemperare le tensioni

Di buono c'è la sosta, mai come in questo momento provvidenziale. Per stemperare tensioni, per favorire riflessioni, certamente utile a resettare le tante polemiche seguite al pareggio dell'Olimpico. Andare in nazionale e cambiare aria probabilmente farà bene anche a Theo e Leao, finiti nell'occhio del ciclone. Come a Ibra, per capire che il Milan, ora più che mai, ha bisogno di lui, di una figura forte, di una guida sempre presente. L'assenza di Roma sicuramente non avrebbe cambiato il risultato, ma ha comunque fatto rumore, soprattutto in previsione di un ruolo sempre più importante all'interno del club e non solo come semplice partner di RedBird.