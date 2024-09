Ancora rinviato il debutto di Albert Gudmundsson in maglia viola. Dopo aver recuperato dal problema al polpaccio, l'attaccante islandese il prossimo weekend volerà in patria per affrontare il processo per "cattiva condotta sessuale", accusa dalla quale è stato assolto in primo appello. Niente partita contro l'Atalanta

Dopo la sosta, la partita contro l'Atalanta non sarà quella del debutto in maglia Fiorentina di Albert Gudmundsson, il grande colpo di mercato dell'estate viola. Arrivato dal Genoa con un problema muscolare al polpaccio, ha saltato le prime sfide di campionato e il confronto in Conference League con la Puskas Academy. Da un paio di giorni si allena finalmente in gruppo, ma nel weekend volerà in Islanda per sottoporsi al processo che lo vede imputato per "cattiva condotta sessuale", accusa dalla quale è stato assolto in primo grado. Il giocatore è stato rinviato a giudizio di nuovo dopo il ricorso presentato da una donna che lo ha denunciato in seguito a quanto accaduto in un locale di Reykjavik nell'estate 2023.