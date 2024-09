Stop per il portoghese, che con i compagni non impegnati con le nazionali in questi giorni s'allena alla Continassa: Francisco Conceiçao stamattina ha accusato un problema muscolare, da valutare nelle prossime ore. Nuovi accertamenti previsti tra stasera e domani, quando si capirà eventualmente di che tipo di stop si tratta per il portoghese, che ha esordito con la Juve domenica con la Roma. La squadra di Motta riprenderà dopo la sosta giocando a Empoli sabato 14 settembre

JUVE, I CALCIATORI IN LISTA CHAMPIONS