Lutto nel mondo del calcio. E’ morto a 82 anni a Reggio Emilia, dove viveva da anni, Gaetano Salvemini, allenatore che per primo guidò l’Empoli in Serie A nell’anno 1986/87. Nato a Molfetta Salvemini aveva chiuso in Toscana anche la sua carriera da giocatore. Da allenatore è stato anche sulle panchine del Bari, con cui ha vinto una Mitropa Cup, Genoa, Palermo, Cesena e Lucchese. L’ultima avventura nel 2001 con il Monza in serie B

E' morto a 82 a Reggio Emilia, dove si era stabilito da anni Gaetano Salvemini ex calciatore e poi allenatore in particolare dell'Empoli, che per primo aveva guidato in serie A nella stagione 1986-87. Nato a Molfetta Salvemini era passato da calciatore nella giovanili del Milan prima di proseguire la carriera a Venezia, Mantova, Como ed Empoli dove era stato per tre anni dal 1970 e poi dove ha chiuso la carriera nel '78 iniziando quella da allenatore nelle giovanili. Le migliori stagioni per lui furono quelle dal 1985 al 1991 quando guidò in A prima l'Empoli e poi il Bari con cui vinse anche una Mitropa Cup. L'ultima esperienza in panchina è arrivata nel 2001 a Monza in B. Ha allenato anche Cesena, Palermo, Genoa, Lucchese e Cremonese