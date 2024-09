Stadio Milan, possibile ostacolo a Chiaravalle

La vicenda del futuro stadio del Milan nell’area di San Donato si arricchisce di nuovi sviluppi: il Comune di Milano ha infatti avviato un percorso per candidare come patrimonio mondiale dell’Unesco il borgo di Chiaravalle, non distante dall’area dove il Milan intende costruire il nuovo impianto. I due progetti sarebbero in contrasto e almeno in teoria questa possibilità potrebbe rallentare o ostacolare quello rossonero

La possibilità non è inedita, infatti risale a diversi anni fa l’idea di candidare il borgo di Chiaravalle , quartiere a Sud di Milano , un migliaio di abitanti, a patrimonio mondiale dell' Unesco . Ma adesso, con una delibera della Giunta comunale di Milano dell’inizio di agosto, c’è il primo passo ufficiale per avviare il progetto, con tanto di stanziamento di oltre 35mila euro per il 2024 per effettuare uno studio di fattibilità dell’eventuale percorso, con la candidatura che potrebbe concretizzarsi nel 2025. Un progetto in netto contrasto con quello del Milan , che nella vicinissima area San Francesco, a San Donato Milanese -pochi chilometri da Chiaravalle- ha acquisito i terreni dove vuole costruire il suo nuovo stadio .

Milan, il nodo di Chiaravalle possibile sito Unesco

“È evidente che i due progetti sono in contrasto -le parole riportate da Il Giorno di Nicola Carapellese, presidente del Municipio 5 di Milano- Ma sia chiaro che l’idea di candidare il borgo come sito Unesco risale a dieci anni fa, quando ancora non c’era il progetto di stadio del Milan”. Il primo passo concreto verso questo progetto, però, potrebbe teoricamente ostacolare o rallentare l’iter realizzativo per il nuovo impianto da 70mila posti che vuole il Milan. Anche se l’ipotesi appare oggi abbastanza remota. Intanto perché il percorso per il riconoscimento di Chiaravalle come sito Unesco è difficile e non è affatto detto che vada a buon fine. E comunque le tempistiche previste per questo tipo di percorso sono di 7/8 anni. Ma tra i nodi che il Milan si potrebbe trovare di fronte al progetto di San Donato si aggiunge anche questo.