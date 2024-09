"In un derby devi dare tutto in campo"

Il capitano della Nazionale spagnola, campione all'ultimo Europeo, sa come si batte l'Inter. Morata infatti ha guidato l'Atletico Madrid alla vittoria per 2-1 contro la squadra di Inzaghi negli ottavi di finale della scorsa Champions League, eliminando poi i nerazzurri ai rigori. Il nuovo attaccante del Milan rivela di avere assistito 'in incognito' a qualche derby di Milano in passato: "Non vedo l'ora di giocare il derby. Adesso posso dirlo per la prima volta: sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il mio cappellino e gli occhiali neri, nessuno si è reso conto di me. Volevo respirare quella atmosfera, anche da fuori ti rendi conto di quanto valga questa partita, non vedo l'ora di provare l'esperienza di segnare in un derby e vincerlo, per fare sentire i milanisti orgogliosi. L'Inter è molto competitiva, ha una grande squadra, bisogna giocare con il cuore. Puoi anche sbagliare un passaggio o un'occasione, ma devi dare tutto in campo, devi avere fame in un derby, questo non si può sbagliare".