Milan, i 5 giocatori da recuperare per Fonseca

Dovrà vestire anche i panni dello psicologo Fonseca . Un compito che non si limita al campo ma anche al recupero di quei giocatori che per un motivo o per un altro hanno iniziato la stagione col piede sbagliato. Non solo Theo e Leao , con i quali parlerà al rientro delle nazionali per mettere un punto definitivo dopo quanto accaduto all'Olimpico, ma anche altri hanno bisogno di essere rimotivati per tornare utili alla causa .

Uno di questi è Bennacer che ha passato l'estate con le valigie pronte per andare altrove. Sperava nell'offerta giusta dall'Arabia. Si è affidato ad agenti che gli avevano promesso di riuscire a portarlo nella Saudi League, scelta economica...e di vita, che il centrocampista non è riuscito ad inseguire. Una proposta formale non è mai arrivata e l'ultimo giorno di mercato il Milan ha provato a prestarlo prima all'Atletico, poi al Marsiglia non riuscendo a trovare la quadra. È rimasto, l’ha fatto in silenzio, e ora dovrà trovare gli stimoli giusti per riconquistare un posto da titolare. Così Jovic, inserito in diversi scambi di mercato, spronato a cercare squadra, per poi rimanere l'unico della rosa fuori dalla lista Uefa. Nonostante questo Fonseca proverà a concedergli altre chance per non perderlo definitivamente. Come per Calabria che non vorrà passare l'ultimo anno di contratto da comprimario. E pur sempre il capitano...