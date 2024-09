Non è stato facile costruire il pacchetto difensivo per la stagione 2024-25, ma adesso – dopo tante peripezie – la Roma sembra aver trovato la quadra. Saltata l’operazione Danso (con l’austriaco del Lens sbarcato a Roma che non ha superato le visite mediche ed è tornato in Francia), sfumata l’ipotesi Tiago Djalo (passato in prestito dalla Juve al Porto) e salutato Smalling (che ha firmato con l’Al-Fayha), De Rossi si era ritrovato con i difensori centrali contati: Mancini e Ndicka