Da una parte il problema al flessore subito in nazionale da Pellegrini , in forte dubbio contro il Genoa alla ripresa del campionato . Mentre la buona notizia per De Rossi è il recupero di Le Fée , assente da due settimane per un problema muscolare . Dopo la sosta sarà a disposizione. 23 milioni spesi in estate per strapparlo al Rennes, primo acquisto voluto da Ghisolfi . Poi si è aggiunto a fine mercato l'altro francese, Manu Koné , pagato 25 milioni e fermamente voluto da De Rossi. Il quale potrebbe completare il trio a centrocampo con la conferma del giovane Pisilli , titolare a Torino con la Juve e autore di una prestazione perfetta per personalità e qualità.

Più dinamismo e corsa

Con Pisilli, Manu Konè e Le Fee aumentano dinamismo e corsa. Aumentano i giri del motore in mezzo al campo, come piace all'allenatore. In un centrocampo in cui non sono più inamovibili Paredes, Cristante e Pellegrini. Da adesso in poi, giocherà solo chi si allena tutti i giorni con più intensità, ha fatto capire De Rossi. Il coraggio di schierare Pisilli non gli è mancato. Un coraggio che costringerà tutti a correre di più, in campionato e in Europa. Tenendo il rendimento alto su due competizioni, esattamente quello che è mancato nelle scorse stagioni.