Ansia per Schillaci, la famiglia: "È stabile"

Sono ore di apprensione per le condizioni di salute di Totò Schillaci. Il bomber di Italia 90 è ricoverato all'ospedale di Palermo e da qualche anno è in cura per un tumore, come aveva raccontato lui stesso a Pechino Express nel 2023. La conferma delle sue condizioni sul suo profilo social da parte dei familiari: "Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici notte e giorno"

Sono ore di ansia per Totò Schillaci. Il bomber di Italia 90, infatti, si trova ricoverato presso l'ospedale Civico di Palermo, come confermato dai famigliari sui suoi canali social: “Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò", la nota della famiglia. Schillaci, 59 anni, è in cura da qualche anno per un tumore come ha raccontato lui stesso nel 2023 a Pechino Express, dove aveva partecipato assieme alla moglie Barbara. Una carriera nel Messina poi approdata alla Juventus, all'Inter e al Jubilo Iwata (Giappone), più di 200 gol, una vita sportiva culminata col Mondiale del '90 di cui fu capocannoniere con 6 reti e volto delle notti magiche azzurre trascinando la Nazionale di Vicini a sognare la Coppa del mondo (poi finì terza).