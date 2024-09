Marotta: "L'Inter adempie a tutti i doveri"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto in occasione del 'Premio Nereo Rocco' a Coverciano. Ha parlato di Nazionale, ma anche di Inter: "La griglia delle squadre che lottano per la vittoria è sempre la stessa, aggiungerei l'Atalanta". E poi ha risposto alle parole di Rocco Commisso

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato in occasione del 'Premio Nereo Rocco' direttamente da Coverciano, nella casa della Nazionale: "Sono fiducioso per questo gruppo, l'allenatore può portarli lontano. Ci vogliono pazienza e tempo per amalgamare un gruppo nuovo, ma i giocatori esprimono una qualità di alto livello". Il consiglio dei saggi che fine ha fatto? "Sarà operativo tra poco, ma con uno spirito consultivo e non esecutivo, seguendo le linee guida della Federazione. Il nostro è solo un apporto di esperienza verso il movimento calcistico italiano, giusto sentire la voce degli addetti ai lavori".