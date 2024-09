Napoli, i 20 anni di presidenza di De Laurentiis

La lista è lunga, non poteva essere altrimenti considerato che sono trascorsi 20 anni . Tutti gli uomini del presidente, i giocatori che hanno fatto la storia recente e soprattutto la fortuna del club. Da Hamsik ad Osimhen . Le scelte vincenti dei primi 4 lustri di presidenza. Sembra ieri quando il Napoli presentò Hamsik e Lavezzi, subito dopo l’approdo in Serie A. Uno slovacco e un argentino. Così diversi caratterialmente quanto simbiotici all’interno del rettangolo di gioco. Il primo è rimasto a Napoli per 1 2 stagioni 530 presenze in azzurro , nessuno come lui nella storia del club. Il secondo invece fu capace di riaccendere i cuori dei napoletani, con le sue accelerazioni dentro e fuori dal campo. Come aveva fatto qualche anno prima un altro argentino.

Dall'attacco alla difesa

Grandi intuizioni e allo stesso tempo acquisti mirati nell’ottica di una politica economica votata alla sostenibilità e al trading. Così Cavani tre stagioni e 104 gol per il matador. Rivenduto a peso d’oro come Lavezzi al Psg. Accanto a loro Lorenzo Insigne, prodotto del vivaio, il 2° miglior marcatore della storia del Napoli, 122 gol.10 stagioni di fila giocate in azzurro e il rimpianto forse, di non essere riuscito a chiudere la carriera a Napoli. E poi Gonzalo Higuain, l’uomo del salto di qualità preso dal Real Madrid. Per lui Il record di 36 gol in serie A nella stagione 2015/2016. Grandi attaccanti ma anche il difensore che in 8 campionati ha vinto più contrasti 344 in Serie A. Kalidou Koulibaly, l’uomo del gol allo Juventus Stadium che diede l’illusione del terzo scudetto. Era il Napoli di Dries Mertens, finito là davanti quasi per caso, eppure capace di diventare il miglior marcatore della storia azzurra con 148 gol.