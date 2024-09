Le parole dell'esterno offensivo nella conferenza stampa di presentazione: "Sono completamente sicuro di aver fatto la scelta giusta. Infortunio? Sto lavorando per tornare il prima possibile, ma non è nulla di grave. Non ho ancora parlato con CR7 del mio trasferimento a Torino ma lo faremo: per me è un punto di riferimento, mi rivedo in lui nella voglia di migliorare sempre. Con Motta crescerò molto, l'ho percepito subito: mi porterà a un livello successivo"

"Sono stato accolto in maniera calorosa e sono molto felice di essere qui". Esordisce così Francisco Coinceicao , intervenuto nella sua prima conferenza stampa da giocatore della Juventus . "Ho scelto i bianconeri perché quando ti chiama un club del genere faresti di tutto pur di unirti a loro il prima possibile - ha proseguito. Sono completamente sicuro di aver preso la decisione giusta". Poi sull'infortunio accusato nei giorni scorsi: "Sto lavorando giorno dopo giorno per tornare in campo il prima possibile, ma sono tranquillo perché non si è nulla di grave . Ruolo in campo? Sarà una scelta del mister, va bene ovunque. Sulla destra mi sento più a mio agio".

"Paragoni con mio padre? Non mi interessano"

Impossibile non spendere due parole su Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra nel Portogallo: "Non abbiamo ancora parlato del mio arrivo a Torino, ma sicuramente lo faremo. Per me è un punto di riferimento, così come lo è per tutti i miei connazionali. Mi rivedo in lui nella voglia di migliorare sempre". Conceicao ha parlato anche di suo padre Sergio, ex calciatore di Lazio, Inter e Parma ed ex allenatore del Porto: "Ho parlato con papà del calcio italiano, anche se lui ci ha giocato tanto tempo fa. Mi ha detto che è un campionato competitivo e che è il luogo perfetto per mettere in mostra le mie qualità. Pressioni per essere un figlio d'arte? Sicuramente si faranno paragoni con mio padre, ma non ascolto queste cose. Sono molto orgoglioso della sua carriera, ma io voglio fare il mio percorso".