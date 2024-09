Juve, l'ora di Koopmeiners e Douglas Luiz

La Juventus torna in campo dopo la sosta sabato ad Empoli per consolidare il primo posto in classifica, condiviso con Inter, Torino e Udinese. Thiago Motta potrebbe lanciare fra i titolari i due pezzi forti del mercato Koopmeiners e Douglas Luiz mentre anche Nico Gonzalez è in attesa del battesimo dal primo minuto

Avanti i nuovi. La costruzione della Juve entra nel vivo. Thiago Motta ritrova anche gli ultimi nazionali e può scegliere in che modo lanciarsi nella settimana che inaugura la super Champions: tutti ad Empoli, prima dell’esordio con il Psv Eindhoven. La coppia d’oro del mercato è in rampa di lancio: Douglas Luiz conta nell’esordio da titolare in campionato, mentre nella linea offensiva l’allenatore potrebbe calare dal primo minuto l’asso Koopmeiners. Prove generali d’Europa senza perdere terreno in campionato: l’obiettivo è chiaro. Molto passerà dai piedi di Vlahovic che dopo i due gol a Verona punta a un altro exploit ad Empoli dove ha segnato la prima doppietta con la Juventus il 26 febbraio 2022 a poche settimane dal suo arrivo a Torino. Per aiutare il centravanti la Juve ha puntato su esterni veloci e tecnici, come Nico Gonzalez - anche lui in attesa di esordire dall’inizio - e Francisco Conceicao fermo per un infortunio muscolare: portoghese, numero 7. Alla Cristiano Ronaldo, ma questa è tutta un’altra storia. Della serie A non gli ha raccontato Cr7, ci ha pensato papà Sergio ex protagonista nel campionato italiano. Quello che non è cambiato dai tempi del papà è l’ambizione vincente della Juve. La stessa di Francisco.