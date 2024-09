L'allenatore del Venezia nella conferenza della vigilia: "Dobbiamo avere rispetto del Milan, ma ce la giocheremo fino alla fine. Nella sosta abbiamo fatto un ottimo lavoro, il fatto che i rossoneri stiano vivendo un momento di difficoltà va preso con le molle". Milan-Venezia è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

"Dobbiamo avere rispetto del Milan, ma anche la determinazione di andare a giocarci la partita fino alla fine mostrando il nostro potenziale". Così Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, alla vigilia del match in programma sabato alle 20:45 contro i rossoneri. "In questi giorni abbiamo fatto un ottimo lavoro generale - ha proseguito -, condizione fisica e conoscenza stanno crescendo. La squadra di Fonseca produce tante palle gol, quindi va preso con le molle il fatto che sia stata in difficoltà e giocherà davanti a 70 mila tifosi". Poi sui singoli: "C'è qualche problemino per Altare e Sverko, anche Haps è da valutare. Bjarkason è l'unico non ancora disponibile. Yeboah l'ho visto per la prima volta oggi in campo, Nicolussi Caviglia si è allenato sempre con costanza. Oristanio ha avuto un piccolo fastidio, ma si è allenato tutta la settimana. Se Busio può giocare dall'inizio? Ci sto pensando, secondo me sì".