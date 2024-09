Dove vedere Como-Bologna

La partita tra Como e Bologna, valida per la 4^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 14 settembre alle 15.00 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l'opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Bologna

Il Como ha vinto otto delle 18 sfide contro il Bologna in Serie A (5N, 5P), solo contro la Fiorentina (nove) i lariani hanno ottenuto più successi contro una singola avversaria nel massimo campionato. L’ultimo confronto tra Como e Bologna in Serie A risale al 23 marzo 2003: vittoria 5-1 dei lombardi al Sinigaglia; quella è stata una delle tre occasioni in cui i lariani hanno realizzato cinque gol nel massimo campionato, dopo il 5-0 contro la Lucchese del gennaio 1951 e il 5-0 contro l’Udinese del maggio 1952. Il Como è la squadra contro cui il Bologna ha disputato più trasferte senza mai vincere nella sua storia in Serie A: in nove gare fuori casa, due pareggi e sette successi dei lariani. Il Como ha ottenuto un punto in tre gare di questo campionato (tutte in trasferta). I lariani torneranno a disputare un match casalingo in Serie A per la prima volta dopo 21 anni e 113 giorni, ovvero dalla sfida al Sinigaglia vinta contro il Torino per 1-0 il 24 maggio 2003. Dopo aver sempre vinto nel primo match casalingo stagionale di Serie A nei primi tre campionati disputati (tra il 1949/50 e il 1951/52), il Como non ha più ottenuto il successo all’esordio interno in tutte le successive 10 stagioni nel massimo campionato (4N, 6P). Dallo scorso aprile, nessuna squadra ha pareggiato più partite del Bologna in Serie A: sette su 12, al pari della Juventus (ma in 11 match). Il Bologna ha perso le ultime due trasferte di campionato, senza segnare, e non registra tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2022; l’ultima volta invece che è rimasto a secco di gol in tre partite esterne di fila nel torneo risale al gennaio 2021.