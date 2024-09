Finisce senza reti la sfida tra Empoli e Juventus, anche grazie alle parate del portiere Devis Vasquez, migliore in campo. Nella Juve i voti più alti sono per Gatti e Bremer, Locatelli e Douglas Luiz meritano un 5,5, i peggiori sono Vlahovic e Koopmeiners. Le pagelle del telecronista di Sky Sport per questa partita: tutti i voti di Federico Zancan

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKYSPORT