Vanoli: "Vogliamo fare qualcosa di importante"

Momento super per il Torino, che dopo la sosta torna a giocare in Serie A da primo in classifica a pari merito con Inter, Juventus e Udinese. "La partita più delicata è quando si rientra dalle nazionali", ha spiegato l'allenatore granata Paolo Vanoli alla vigilia del match contro il Lecce. "Ne ho parlato con i ragazzi, sono le partite più determinanti. Con i calciatori che sono rimasti abbiamo lavorato davvero bene, poi abbiamo organizzato i rientri: Maripan e Sanabria hanno fatto un lungo viaggio ma hanno recuperato bene". L'ex Venezia è stato premiato come allenatore del mese: "Sicuramente è una bella soddisfazione. Non è solo Paolo Vanoli, ma va condiviso con il club, con lo staff, con chi lavora dietro le quinte e con i calciatori. E con i tifosi. L'ho detto ai ragazzi: i premi singoli non mi piacciono, preferisco quelli collettivi".