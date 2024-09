Baroni: "Contro Verona mi aspetto miglior Lazio"

"Mi aspetto che la Lazio faccia la sua miglior partita, una prestazione di altissimo livello dando continuità al secondo tempo contro il Milan dove abbiamo creato tanto. La squadra ha lavorato bene, il Verona è una squadra in salute, che ha fatto risultati importanti. Sappiamo delle difficoltà, conosco i ragazzi e so che sarà difficile. La mia esperienza con loro? Mi rimane la bellezza di ciò che ho vissuto, ma nel calcio si volta pagina e ora dobbiamo pensare a questa gara facendo una partita di alto livello". Così Marco Baroni, allenatore biancoceleste, nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro l'Hellas Verona in programma lunedì sera allo stadio Olimpico. L'allenatore, poi, si sofferma sul dualismo Provedel-Mandas chiarendo come questo sia "un non problema. Provedel è titolare e gode della fiducia di tutti. Mandas è giovane e molto bravo, ha il futuro davanti ma in questo momento non c'è nemmeno l'ombra di una discussione", mentre sul problema dei gol subiti in avvio, una costante in queste prime uscite, Baroni sottolinea come sia una cosa che "mi fa impazzire, non possiamo mollare mai un minuto di attenzione. Dobbiamo avere una presenza costante e continua. Faremo di tutto per fare sì che non avvenga di nuovo". Infine un pensiero su Castrovilli, tagliato fuori dalla lista per l'Europa League: "Scelta mia, condivisa con il ragazzo. E' un talento tra i più bravi, viene da un infortunio. Ora sta bene ma ho pensato di togliergli le partite di Europa League per raggiungere il suo livello massimale. Lui andrà in campo in queste partite", conclude.