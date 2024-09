Il calendario della 5^ giornata di Serie A

Su Sky e in streaming su NOW, torna in campo la Serie A, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva per un totale di 114 match a stagione e un campionato ancora più spettacolare grazie al ritorno dei big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le migliori squadre del torneo, tutte disponibili anche in 4K. Da venerdì 20 a lunedì 23 settembre appuntamento con la quinta giornata della stagione. Si parte venerdì alle 20.45 con Hellas Verona-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato, alle 20.45, in campo Lecce-Parma su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Domenica alle 18.00 Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K. Sky Sport 251 e in streaming su NOW.