Dopo tre vittorie di fila, primo pareggio degli azzurri che impattano 0-0 a Torino. L'analisi di Antonio Conte: "Buona partita di attenzione, non è facile venire in questo stadio. Io ne facevo il mio fortino". Importante il ricorso al 4-2-3-1: "Ci tornerà sicuramente utile, è nelle corde di questa squadra. Temevo la fase difensiva e invece siamo stati molto bravi. In attacco invece meno". E su Lukaku: "Deve ancora entrare in condizione"

Conte ha proseguito sulle novità tattiche: "Avessi voluto pensare a livello difensivo avremmo messo un difensore in più col 3-4-2-1. Col 3-5-2 ammazzerei troppi giocatori. L’allenatore bravo è quello che si adatta alle caratteristiche dei giocatori e sviluppa idee. C’era l’intenzione di non lasciare il pallino alla Juventus: abbiamo fatto bene coi tre centrocampisti. Lukaku? Deve ancora entrare in condizione come pretendo io. Ho scelto questo sistema perché con la rosa che abbiamo è la soluzione più semplice anche per alternative. Sono moderatamente soddisfatto, perché nella fase offensiva si possono sfruttare alcune situazioni. Ma non è facile venire in questo stadio, io lo conosco benissimo. Ne facevo il mio fortino".