Thiago Motta: "Per vincere serve qualcosa in più"

Ancora un pareggio - il terzo 0-0 di fila in campionato - che evidenzia da un lato la solidità difensiva della Juventus (al secondo big match, dopo quello con la Roma, senza gol subiti) ma dall'altro anche le difficoltà dei bianconeri in zona gol. "Oggi siamo arrivati fino a una certa zona del campo facendo bene, poi in area è difficile contro una squadra che in area si chiude bene e ha difensori che difendono bene", spiega Thiago Motta. "Abbiamo fatto una buona prestazione ma non sufficiente per vincere la partita. Quando una squadra si mette indietro non è facile per nessuno, ma la strada è giusta. Non possiamo essere contenti del risultato perché l'obiettivo è sempre vincere". Motta, poi, non fa "paragoni" tra la partita con il Napoli e quella con la Roma, entrambi big match finiti 0-0. "Non è stata la stessa partita, non mi piace fare confronti perché sono storie diverse, con giocatori diversi e avversari diversi. Oggi abbiamo tenuto indietro per tanto tempo una squadra forte come il Napoli".