Inter, la conferenza di Inzaghi LIVE alle 14.30

Ha definito gigantesca la prova dell'Inter contro il City. Arriva una gara speciale, unica, cosa servirà?

"Sappiamo che partita andremo ad incontrare, sappiamo coda rappresenta il derby per noi e per i tifosi, ci vorrà un'Inter speciale dopo una partita in cui abbiamo speso tanto ma è in partite come questa che si trovano energie"