Inter-Milan 1-2, gli highlights del derby

Dopo due anni e sei sconfitte consecutive, torna a vincere il derby il Milan, che a San Siro piega 2-1 nel finale l'Inter grazie a un gol di testa di Gabbia. In precedenza, al vantaggio dopo 10' di Pulisic aveva risposto sempre nel primo tempo Dimarco.