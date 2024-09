Nel pre-partita di Roma-Udinese, le telecamere hanno inquadrato Gianluca Mancini entrare in campo con delle insolite cuffie indossate anche durante l’inno della Serie A. Si tratta di un gesto "nobile" verso il bambino che ha accompagnato il difensore in campo. Il piccolo, infatti, indossava delle cuffie antirumore (con il logo della Roma) e Mancini ha scelto di fare altrettanto per solidarietà

