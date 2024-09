Gabbia è stato protagonista di un evento allo Store del Milan a 48 ore dal gol vittoria nel derby: "Ho ricevuto tanto affetto da tifosi e compagni, è stato speciale", ha detto ai microfoni di Sky Sport. Poi ancora: "Non avevo mai segnato una rete decisiva. Quella dell’altra sera ha ripagato tutto e me la sono goduta appieno". Cambio di rotta per la squadra di Fonseca? "Lo spirito non è cambiato, abbiamo sempre dato il 100%. Dove arriveremo dipende da noi"

