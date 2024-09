Dopo l’allenamento della mattina alla Continassa, non arrivano buone notizie per Thiago Motta. Per una distorsione caviglia sinistra, Timothy Weah salterà la trasferta contro il Genoa di sabato alle 18 ed è in dubbio anche per la sfida di Champions col Lipsia di mercoledì. Si sono allenati in gruppo invece sia Savona che Francisco Conceiçao, che -dopo la lesione muscolare di inizio settembre e le gare saltate con Empoli e Napoli- va quindi verso la convocazione per Genova

