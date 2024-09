Le probabili: Motta rilancia Danilo. C'è Rouhi

Formazione già "ufficiale" per la Juventus, annunciata da Thiago Motta nella conferenza pre-partita. Per la prima volta in stagione sarà titolare Danilo che sarà utilizzato a destra con Kalulu centrale. Esordio dal primo minuto invece per Rouhi come terzino sinistro. Resta tutto invariato in attacco con Vlahovic sostenuto da Nico-Koopmeiners-Yildiz e Douglas Luiz ancora in panchina. Gilardino ha problemi in avanti e opta per la coppia Vitinha-Pinamonti

GENOA-JUVE A PORTE CHIUSE