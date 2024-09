L'allenatore del Toro (espulso nella ripresa) non è soddisfatto dell'approccio iniziale: "Del primo tempo non capisco l'atteggiamento, attaccavamo poco la profondità ed eravamo troppo lenti". Meglio nel secondo: "Ripartiamo da qui. Ora alziamoci le maniche e torniamo a lavorare, più forte di prima" - le sue parole a DAZN HIGHLIGHTS

Primo ko in campionato, il secondo di fila dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Il Toro prova la rimonta ma cede contro la Lazio, restando comunque in alto in classifica a quota 11 punti, solo a -1 dalla Juve: "Bisogna ripartire dal secondo tempo per voglia e determinazione - ha analizzato Vanoli a DAZN dopo la gara -. Del primo tempo non capisco l'atteggiamento: attaccavamo poco la profondità ed eravamo troppo lenti, anche a trovare le giocate. Ci sta succedendo parecchie volte, anche con l'Empoli abbiamo buttato i primi quarantacinque minuti. Quando siamo liberi di testa siamo un'altra squadra e lo abbiamo dimostrato".

"Alziamoci le maniche e torniamo a lavorare" Vanoli - anche espulso nella ripresa per proteste - prosegue sulle difficoltà incontrate nel primo tempo: "Serviva fare un giro palla in più e la personalità di avere un po' di pazienza per trovare i buchi. Sbaglio dopo sbaglio abbiamo perso un po' di autostima. Nel secondo tempo, invece, con un po' di coraggio abbiamo fatto meglio, ma eravamo un po' sbilanciati". Ha poi concluso: "Questo non deve più succedere, bisogna credere nel lavoro. Alziamoci le maniche e torniamo a lavorare, più forte di prima. Molto dipende dall'atteggiamento, dobbiamo essere più sereni".



"Serve coraggio, non dobbiamo nasconderci" L'analisi di Vanoli è proseguita poi anche in conferenza stampa: "Dobbiamo ancora crescere tanto a livello mentale, soprattutto nel secondo tempo abbiamo dimostrato che contro una big ce la giochiamo. Serve coraggio, non dobbiamo nasconderci. Abbiamo dimostrato di saper giocare bene a calcio ma dobbiamo continuare. Pedersen e Adams dentro nella ripresa? Sono tutti entrati bene, non possiamo giocare in undici e abbiamo bisogno di tutti".