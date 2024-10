La Juventus ha reso noto che mercoledì 2 ottobre "Milik è stato sottoposto a sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro. L’intervento è stato eseguito presso la clinica Villa Stuart dal prof. Pier Paolo Mariani". L’attaccante polacco, che non ha ancora esordito in questa stagione, dovrebbe restare fuori circa un mese

Dopo l'operazione al menisco mediale subito lo scorso giugno, che gli ha fatto saltare l'Europeo, mercoledì 2 ottobre Arkadiusz Milik si è dovuto sottoporre nuovamente a un intervento al ginocchio sinistro. Lo ha annunciato la Juventus con una nota sul proprio sito ufficiale: "Milik è stato sottoposto a sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro. L’intervento è stato eseguito presso la clinica Villa Stuart dal prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del Responsabile Sanitario del club dott. Luca Stefanini. I tempi di recupero saranno definiti a seguito dei prossimi controlli clinici". L’attaccante polacco, che non è ancora sceso in campo in questa stagione con la Juventus, dovrebbe restare fuori circa un mese.