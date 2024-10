Cambiano moduli e sistemi di gioco, ma c'è un giocatore sempre presente in mezzo al campo: Lobotka è imprescindibile per il Napoli da tanto tempo. Dal 2020 è il giocatore che ha disputato più partite in Serie A, ben 83 soltanto dal 2022. Questa stagione è il secondo per palloni recuperati (41), con il 93% di passaggi completati da quando è in Italia. Il "cervello" del Napoli è sicuramente il punto fermo del centrocampo azzurro

NAPOLI-COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI