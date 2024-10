Dove vedere Napoli-Como

I numeri di Napoli e Como

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, il Napoli è quella contro cui il Como ha ottenuto meno successi nella competizione: solo una vittoria per la squadra lombarda, a fronte di quattro pareggi e 17 sconfitte. Il Napoli ha vinto il 77% delle partite contro il Como in Serie A (17 su 22), record per i partenopei contro squadre affrontate più di sei volte nella competizione. Il Napoli ha vinto tutte le 11 partite casalinghe di Serie A contro il Como; tra le squadre con il 100% di successi interni contro una singola avversaria solo l’Inter contro la Pro Patria ha fatto meglio (12/12), mentre a quota 11 si trova anche la Juventus contro il Foggia. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in tre match di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2023 (quattro); in particolare i partenopei hanno registrato quattro clean sheet in sei gare di questo campionato, e non ne trovano almeno cinque nelle prime sette dal 1970/71 (sei in quel caso). Il Napoli di Antonio Conte ha ottenuto tre successi nelle prime tre gare interne in questo campionato e finora sono solo cinque gli allenatori che hanno vinto tutte le prime quattro sfide casalinghe in Serie A alla guida dei partenopei: Paolo Iodice, Luis Vinicio, Alberto Bigon, Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti. Il Como ha segnato almeno tre gol in due partite consecutive di Serie A per la seconda volta nel massimo campionato: la prima nella stagione 1951/52 (due anche in quel caso, contro Udinese e Legnano); in generale l’ultima neopromossa in massima serie ad aver trovato almeno tre reti in tre gare di fila è stata il Palermo tra dicembre 2014 e gennaio 2015.